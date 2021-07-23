Безос пропонує відправити на орбіту промисловість, яка забруднює навколишнє середовище
Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю для NBC News.
Можливо, так на Безоса вплинув так званий "ефект огляду", про який часто розповідають космонавти - відчуття вразливості земної кулі, коли дивишся на неї з космосу.
"Коли дивишся на планету, не бачиш кордонів. Це єдина планета, одна на всіх, і така тендітна ... Ми живемо на такій чудовій планеті. Неможливо уявити, наскільки тонкий шар у атмосфери, якщо дивитися з космосу. Ми живемо на ній, і вона здається великою. Здається, що атмосфера величезна, і ми можемо нею нехтувати і погано до неї ставитися".
На думку Безоса, щоб урятувати планету, потрібно перенести у космос промисловість, яка забруднює навколишнє середовище. На досягнення цієї мети підуть "десятки й десятки років", але розпочинати потрібно.
Нагадаємо, що у вівторок компанія Blue Origin успішно провела свій перший космічний політ з чотирма астронавтами-туристами.
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