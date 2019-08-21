ПОЛІТИКА НОВИНИЗамість Романа Безсмертного Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську представлятиме дипломат Валерій Гребенюк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Безсмертного на переговорах у Мінську замінив дипломат Валерій Гребенюк
21 серпня політична підгрупа продовжувала обговорювати так звану "формулу Штайнмаєра"
Фото: antikor.com.ua
За словами посередника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, 21 серпня політична підгрупа продовжувала обговорювати так звану "формулу Штайнмаєра", можливу амністію та проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що 13 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.
Сам Роман Безсмертний заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ.
Раніше, він наголошував, що після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна повинна була припинити участь в Мінських переговорах, поки не збереться "нормандський формат".
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