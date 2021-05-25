ПОЛІТИКА НОВИНИМінськ направив ноту протесту Києву через рішення України припинити авіасполучення з Білоруссю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Білорусь направила Україні ноту протесту через припинення авіасполучення
Збитки від прийнятого українською стороною політичного рішення понесуть в першу чергу Україна і громадяни України. Авіаційна блокада, організована Україною, не дозволить громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України в самий розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість подорожей в Україну в зв'язку з необхідністю використання для перельотів альтернативних аеропортів
Фото: МЗС Білорусі / Twitter
Про це заявили в посольстві Білорусі в Україні, передає Укрінформ.
"У зв'язку з прийнятим українською стороною в односторонньому порядку рішенням про припинення авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь Посольство Республіки Білорусь направило в Міністерство закордонних справ України ноту протесту. У цій ноті зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь у зв'язку з авіаційною пригодою, яка не має відношення до України", - йдеться у повідомленні.
На думку дипломатів, рішення про припинення авіасполучення є необгрунтованим.
"Збитки від прийнятого українською стороною політичного рішення понесуть в першу чергу Україна і громадяни України. Авіаційна блокада, організована Україною, не дозволить громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України в самий розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість подорожей в Україну в зв'язку з необхідністю використання для перельотів альтернативних аеропортів", - відзначили в диппредставництві.
Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 годин 26 травня. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні.
У неділю, 23 травня, білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливості теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич. Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, вимагали негайно звільнити журналіста і рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам - не приймати рейси білоруського перевізника Belavia.
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