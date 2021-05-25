Білорусь направила Україні ноту протесту через припинення авіасполучення

Збитки від прийнятого українською стороною політичного рішення понесуть в першу чергу Україна і громадяни України. Авіаційна блокада, організована Україною, не дозволить громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України в самий розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість подорожей в Україну в зв'язку з необхідністю використання для перельотів альтернативних аеропортів

Мінськ направив ноту протесту Києву через рішення України припинити авіасполучення з Білоруссю.

Про це заявили в посольстві Білорусі в Україні, передає Укрінформ.

"У зв'язку з прийнятим українською стороною в односторонньому порядку рішенням про припинення авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь Посольство Республіки Білорусь направило в Міністерство закордонних справ України ноту протесту. У цій ноті зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь у зв'язку з авіаційною пригодою, яка не має відношення до України", - йдеться у повідомленні.

На думку дипломатів, рішення про припинення авіасполучення є необгрунтованим.

"Збитки від прийнятого українською стороною політичного рішення понесуть в першу чергу Україна і громадяни України. Авіаційна блокада, організована Україною, не дозволить громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України в самий розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість подорожей в Україну в зв'язку з необхідністю використання для перельотів альтернативних аеропортів", - відзначили в диппредставництві.