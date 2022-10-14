білорусь вводить режим "контртерористичної операції"

Глава МЗС білорусі володимир макей заявив, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані з захопленням окремих ділянок території

Глава МЗС білорусі володимир макей заявив, що країна вводить режим "контртерористичної операції" через нібито загрозу з боку сусідніх країн.

Про це він сказав в інтерв’ю "Известиям"

"Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території білорусі", - заявив макей.

Раніше повідомлялось, що мінськ вручив українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту — через те, що Україна нібито готується вдарити по білорусі.