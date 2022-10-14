ПОЛІТИКА НОВИНИГлава МЗС білорусі володимир макей заявив, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані з захопленням окремих ділянок територіїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
білорусь вводить режим "контртерористичної операції"
Фото: EPA/UPG
Глава МЗС білорусі володимир макей заявив, що країна вводить режим "контртерористичної операції" через нібито загрозу з боку сусідніх країн.
Про це він сказав в інтерв’ю "Известиям"
"Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території білорусі", - заявив макей.
Раніше повідомлялось, що мінськ вручив українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту — через те, що Україна нібито готується вдарити по білорусі.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не планувала і не планує військових заходів проти білорусі. Щоб спростувати припущення щодо будь-якої загрози, він запропонував розмістити місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації на кордоні України та білорусі.
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14 10 2022 08:21 МЕДІА
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