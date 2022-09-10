Режим лукашенка звинуватив Україну в "підготовці удару", МЗС допускає, що це частина провокації рф

Білорусь вручила українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту — через те, що Україна нібито готується вдарити по білорусі.

Про це Міністерство закордонних справ України повідомило 9 жовтня.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану російської федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України. Закликаємо білоруський народ не піддаватися на провокації", — заявили в українському МЗС.

Через це Київ закликав владу в білорусі перестати виконувати забаганки кремля та негайно припинити надавати підтримку росії у війні проти України.