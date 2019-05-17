Білорусь знову призупинила транзит нафти до України
"Транзитне прокачування у напрямку України нестабільне і наразі призупинене через відсутність вільних резервуарів на українській території для відкачки "брудної" нафти, що знаходиться у трубопроводі", - повідомляє прес-служба державного нафтового концерну Білорусі "Білорусьнафтохіму".
Там зазначають, що відновлення транзиту нафти до України очікується вночі з 19 на 20 травня. Водночас транзит нафти до Польщі не здійснюється.
Також "Белнафтохім" повідомляє, що після потрапляння забрудненої російської нафти до нафтопереробних заводів Білорусі було пошкоджено обладнання. Так, за місяць після інциденту досі тривають ремонтні роботи на Мозирському НПЗ.
Нагадаємо, що білоруський концерн "Белнефтехим" обмежив експорт нафтопродуктів в зв'язку з погіршенням якості нафти. Згодом, 25 квітня Білорусь частково відновила постачання нафтопродуктів до України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента