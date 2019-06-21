НОВИНИ13091 громадян України скористалися послугою тимчасової зміни місця голосування станом на п’ятницю, 21 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Більше 13 тисяч українців вже тимчасово змінили місце голосування
Змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня
Фото: з вільних джерел
Найбільше людей із різних регіонів зареєструвалось у Києві, Харківській, Київській та Донецькій областях, зазначають у Державному реєстрі виборців, повідомляє Радіо Свобода.
Центральна виборча комісія України спростила процедуру тимчасової зміни місця голосування. Тепер процедура не передбачає подачу документів (копій документів), що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. Для цього потрібні тільки паспорт і заява.
Змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня.
Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня
Нагадаємо, що лише 8% українців не хочуть дострокових виборів в Раду
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 06 2019 22:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження