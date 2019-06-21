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Більше 13 тисяч українців вже тимчасово змінили місце голосування

Змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня
13091 громадян України скористалися послугою тимчасової зміни місця голосування станом на п’ятницю, 21 червня.
Більше 13 тисяч українців вже тимчасово змінили місце голосування Фото: з вільних джерел

Найбільше людей із різних регіонів зареєструвалось у Києві, Харківській, Київській та Донецькій областях, зазначають у Державному реєстрі виборців, повідомляє Радіо Свобода.

Центральна виборча комісія України спростила процедуру тимчасової зміни місця голосування. Тепер процедура не передбачає подачу документів (копій документів), що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. Для цього потрібні тільки паспорт і заява.

Змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня

Нагадаємо, що лише 8% українців не хочуть дострокових виборів в Раду

 

 

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21 06 2019 22:55
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