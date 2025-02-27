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Більше 20 тисяч нелегалів арештовано за перший місяць президентства Трампа

27 лютого 2025, 11:57
Більше 20 тисяч нелегалів арештовано за перший місяць президентства Трампа
Фото: Мігранти намагаються перетнути кордон
У Байдена за рік було 33 000 таких арештів.

Згідно з даними Міністерства внутрішньої безпеки, за перший місяць президентства Дональда Трампа було заарештовано понад 20 тисяч нелегальних мігрантів. 

Про це інформує телеканал CNN.

Адміністрація Трампа почала імміграційну операцію одразу після його інавгурації і вже протягом перших кількох тижнів публікувалися щоденні дані про арешти.

Видання више, що кількість арештів імміграційною службою США поза місцями ув'язнення перевищила показники адміністрації Джо Байдена. 

В 2024 фінансовому році Служба імміграційного та митного контролю при Байдені провела близько 33 000 таких арештів.

"Президент Трамп і ця адміністрація рятують життя щодня завдяки діям, які ми робимо для забезпечення безпеки кордону і депортації нелегальних іноземних злочинців. Сотні тисяч злочинців були впущені в цю країну нелегально. Ми відправляємо їх додому, і їм ніколи не буде дозволено повернутися", - заявила міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Трампа висловив розчарування темпами арештів і це призвело до відставки виконувача обов'язків директора ICE того тижня.

Також нещодавно Трамп здійснив низку кроків зі збільшення кількості арештів: доручив агентам ICE вистежити і депортувати тисячі дітей-мігрантів, які в'їхали в країну без батьків.

Крім того, Білий дім розглядає можливість введення у воєнний час повноважень щодо прискорення депортації деяких нелегальних іммігрантів.

Кілька інших директив адміністрації Трампа були оскаржені в суді, включно з останнім рішенням федерального судді в Сіетлі, що призупиняє дію указу Трампа про припинення прийому біженців і фінансування.

Раніше ми повідомляли, що США втратять 8% ВВП через депортацію нелегальних мігрантів.

 

СШАмігрантидепортація

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