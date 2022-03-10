Більшість українців готові до проблем з опаленням - опитування
Більшість українців (70%) стверджують, що їхнє домогосподарство швидше або повністю готове до ймовірних проблем з опаленням узимку.
Про це свідчать результати соціологічного опитування "Омнібус", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 7–13 вересня.
Водночас із них лише 24% вважають себе повністю готовими, а 47% – скоріше готовими і стверджують, що "ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки". Не вважають себе готовими 24% українців, зокрема 12% – зовсім не готові.
У регіональному вимірі частка повністю готових знижується з 30% на заході до 12% на сході України (хоча на сході 59% вважають себе сумарно найімовірніше або повністю готовими). За типом населеного пункту частка знижується з 35% серед жителів сіл до 17% серед жителів великих міст.
За рівнем добробуту сім'ї серед найзаможніших респондентів 38% вважають себе повністю готовими до ймовірних проблем з опаленням узимку, і цей показник знижується до 15% серед найменш заможних українців. Водночас серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 15% є "повністю готовими" проти 25% серед респондентів, які не є ВПО.
Всеукраїнське опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитали 1025 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (за винятком АР Крим).
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