Більшість українців підтримують дерусіфікацію - опитування

Більше половини українців (56,9%) підтримують ідею перейменування вулиць та площ, пов’язаних з рф, російською імперією та Радянським Союзом.

Про це повідомляє фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Разумкова.

За даними опитування, лише 17,9% українців негативно ставляться до ініціатив органів місцевої влади щодо перейменування топонімів, пов’язані з росією. Байдуже ставляться до дерусифікації 17,2% респондентів, ще 8,0% заявили, що їм байдуже.

Опитування проводилася фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року серед 2024 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що позитивне ставлення українців до діяльності ОУН-УПА, починаючи з 2013 року, зросло з 22% до 43%.