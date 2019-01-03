Більшість злочинів проти журналістів не доходить до суду, – НСЖУ

"В Україні панує система безкарності за подібні злочини. Головними чинниками цього є відсутність прецедентів належного покарання тих, хто розпускає руки проти журналістів"

Більша частина злочинів, які вчиняються проти представників медіа, залишається поза увагою правоохоронних органів.

Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко під час презентації повного моніторингу фізичної безпеки журналістів за 2018 рік, повідомляє "Укрінформ".

"В Україні панує система безкарності за подібні злочини. Головними чинниками цього є відсутність прецедентів належного покарання тих, хто розпускає руки проти журналістів, а також високий рівень агресії та низький рівень сприйняття журналістів загалом у суспільстві", - розповів Томіленко.

Під час презентації медіа юрист Роксолана Арійончик повідомила, що за минулий рік було зафіксовано близько 100 правопорушень проти журналістів, але до суду дійшли далеко не всі.

"Якщо відкрити єдиний державний реєстр досудових рішень, то загалом, за період його діяльності з 2006 по 2019 рік фактично було винесено всього п’ять вироків за статтею "Погроза або насильство щодо журналіста", і за статтею 171 "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" - 35 вироків. Це левова частка, із цих вироків 18 є просто штрафними санкціями", - розповіла Арійончик.

Нагадаємо, що в ЄС заявили, що рішення Печерського районного суду про надання Генпрокуратурі доступу до електронних файлів та іншої переписки журналіста видання "Новое время" Івана Верстюка суперечить принципу свободи преси.