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Біля берегів Японії затонуло судно. Члени екіпажу зникли

25 січня 2023, 09:45
Біля берегів Японії затонуло судно. Члени екіпажу зникли
джерело: twitter.com/seaandcoast
У Східнокитайському морі в районі безлюдного японського острова Дандзе (префектура Нагасакі) затонуло вантажне судно під гонконзьким прапором. На борту були 22 особи - громадяни Китаю та М'янми.

Про це повідомляє NHK.

Чотирьох людей було врятовано. Південнокорейське агентство стверджує, що рятувальники знайшли лише двох, решта вважаються зниклими.

Сигнал лиха надійшов близько 23 години за місцевим часом 24 січня (17:00 за Києвом). Екіпаж передавав, що судно нахилилося і почало тонути.

Вантажний корабель під назвою Jin Tian перевозив деревину. Він затонув за 148 кілометрів на південний схід від міста Согвіпхо на острові Чеджудо.

Працюють дві рятувальні бригади: південнокорейська берегова охорона та їхні колеги з Японії.

Раніше повідомлялось, що  Вантажне судно, яке прямувало з України, сіло на мілину в Босфорі.

Японіяаваріякорабель

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