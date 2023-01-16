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CУСПІЛЬСТВО

Вантажне судно, яке прямувало з України, сіло на мілину в Босфорі

16 січня 2023, 10:56
Вантажне судно, яке прямувало з України, сіло на мілину в Босфорі
Фото: з вільного доступу
Босфорська протока тимчасово заблокована через суховантаж, який прямував з України до Стамбула і сів на мілину.
Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на турецьке Головне управління берегової безпеки.
 
"Наше рятувальне судно Nene Hatun, буксири Kurtarma-5, 8, 9 і катер KEGM-8 були негайно направлені на місце події для 142-метрового суховантажу MKK-1, який сів на мілину в Умурьері під час плавання з України до Стамбула", –  повідомили в управлінні.
 
Повідомляється, що судноплавство у Босфорі тимчасово призупинено. Тривають рятувальні роботи щодо судна. 
 
У заяві губернаторства Стамбула зазначається, що суховантаж MKK-1 під прапором Палау, який прямував з України до Стамбула, о 07.30 сів на мілину перед бухтою Бейкоз Анадолу Каваджи через відмову керма.
 
Жертв, постраждалих та забруднення довкілля не зафіксовано.
Босфор

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