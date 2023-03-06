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російське судно з вантажем непомітно увійшло в Чорне море

06 березня 2023, 11:46
російське судно з вантажем непомітно увійшло в Чорне море
Ймовірно, судно рф з військовим спорядженням для російського вторгнення в Україну.

Корабель Sparta IV був завантажений у Сирії і йшов у супроводі російського військово-морського флоту. 

Йдеться в статті Naval news.

Схоже, нова партія військової техніки прослизнула в Чорне море для доставки на російську базу. Урядовий корабель рф Sparta IV, пройшов через Босфор у темну пору доби.

Нагадаємо, Туреччина закрила водний шлях між Середземним і Чорним морями для російських військових кораблів.

Корабель не залишився непоміченим, його рейс відстежували оборонні аналітики, а його проходження сфотографував авторитетний корабельний спостерігач і експерт з питань оборони Йорюк Ішик, чиї фото надають цінну інформацію, доповнюючи або підтверджуючи інформацію.

Протока Босфор, яка проходить через Стамбул і є суверенними водами Туреччини, закрита для військових кораблів через війну в Україні. Проте росія використовує допоміжні та торгові судна для переміщення військових вантажів через неї.

Видання Naval News має докази, які вказують на те, що цей новітній корабель рф, Sparta IV, перевозить військову техніку та інші військові припаси. Очікується, що він розвантажиться в новоросійську, військовій базі.

БосфорСуднSparta IV

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