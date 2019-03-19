Біля офісу Укрзалізниці сталися сутички між протестувальниками і силовиками
Під час акції сталися сутички між силовиками та учасниками протесту, повідомляє Радіо Свобода.
У протестах беруть участь близько 200 осіб. Деякі протестувальники одягли помаранчеві жилети і форму залізничників і тримали в руках прапори профспілок і плакати.
Потім представники мітингувальників зайшли до будівлі Укрзалізниці, щоб передати свою заяву керівництву компанії, проте там їх не прийняли. Тоді пікетувальники вирішили підпалити біля офісу шини. Коли група залізничників діставала покришки з мікроавтобуса, її заблокувала поліція та бійці Нацгвардії.
Поліцейські спробували вирвати шини з рук залізничників, що призвело до сутичок між мітингувальниками і силовиками. У підсумку нікого не затримали, але протестувальникам так і не вдалося пронести шини до будівлі.
Фото: Радіо Свобода
Згодом до учасників мітингу вийшли представники керівництва. Вони спробували висловити свою позицію з приводу висунутих вимог, але їхні промови швидко переросли в словесні перепалки.
Потім лідери профспілок зайшли до будівлі компанії. Наразі представники мітингувальників проводять там переговори із менеджментом.
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