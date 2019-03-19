Біля офісу Укрзалізниці сталися сутички між протестувальниками і силовиками

У Києві біля офісу Укрзалізниці відбулась акція протесту Вільної профспілки залізничників України, які виступають за підвищення зарплати.

Під час акції сталися сутички між силовиками та учасниками протесту, повідомляє Радіо Свобода.

У протестах беруть участь близько 200 осіб. Деякі протестувальники одягли помаранчеві жилети і форму залізничників і тримали в руках прапори профспілок і плакати.

Потім представники мітингувальників зайшли до будівлі Укрзалізниці, щоб передати свою заяву керівництву компанії, проте там їх не прийняли. Тоді пікетувальники вирішили підпалити біля офісу шини. Коли група залізничників діставала покришки з мікроавтобуса, її заблокувала поліція та бійці Нацгвардії.

Поліцейські спробували вирвати шини з рук залізничників, що призвело до сутичок між мітингувальниками і силовиками. У підсумку нікого не затримали, але протестувальникам так і не вдалося пронести шини до будівлі.



Фото: Радіо Свобода

Згодом до учасників мітингу вийшли представники керівництва. Вони спробували висловити свою позицію з приводу висунутих вимог, але їхні промови швидко переросли в словесні перепалки.

Потім лідери профспілок зайшли до будівлі компанії. Наразі представники мітингувальників проводять там переговори із менеджментом.

Нагадаємо, із шахтарями Львівщини повністю розрахувалися по зарплаті за грудень минулого року.

Як відомо, станом на 1 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі в Україні становила 2645,1 млн грн, це на 11,7% більше, ніж рік тому.