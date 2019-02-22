CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІз шахтарями Львівщини повністю розрахувалися по зарплаті за грудень минулого року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гірникам "Львіввугілля" повністю виплатили зарплату за грудень
"22 лютого, на рахунки державного підприємства "Львіввугілля" надійшли кошти в сумі 40,3 млн грн"
Фото: dn.npu.gov.ua
"22 лютого, на рахунки державного підприємства "Львіввугілля" надійшли кошти в сумі 40,3 млн грн. Увесь фінансовий ресурс скерували на виплату заробітної плати шахтарям",- повідомляє прес-служба облдержадміністрації.
За інформацією Львівської ОДА, завдяки цим коштам працівникам ДП "Львіввугілля" повністю виплатили заробітну плату за грудень.
Нагадаємо, що працівники шахти "Лісова" державного підприємства "Львіввугілля" страйкували через невиплату зарплатні - під землею 12 грудня знаходяться 73 шахтарі.
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22 02 2019 22:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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