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Зарплатні борги в Україні перевищують 2,6 мільярда

Найменший борг по зарплаті станом на 1 січня 2019 року у Чернівецькій, Закарпатській та Житомирський областях
Станом на 1 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі в Україні становила 2645,1 млн грн, це на 11,7% більше, ніж рік тому.
Зарплатні борги в Україні перевищують 2,6 мільярда Фото: education-newzealand.org

Найбільшу суму працівникам винні роботодавці Луганської області (505,9 млн грн), на другому та третьому місцях – Донецька (467,3 млн грн) та Сумська (275,3 млн грн) області, повідомляє Державна служба статистики України.

Найменший борг по зарплаті станом на 1 січня 2019 року у Чернівецькій (139 тис. грн), Закарпатській (3,16 млн грн) та Житомирський (6,3 млн грн) областях.

Нагадаємо, що гендиректору заводу "Маяк" повідомили про підозру за невиплату заробітної плати працівникам на суму понад 11 мільйонів гривень.

Додамо, що за словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, протягом 2019 року розмір середньої зарплати в Україні перевищить 10,5 тисячі гривень.

 

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06 02 2019 20:59
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