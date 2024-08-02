Білий дім прокоментував обмін ув’язненими

Байден брав участь у переговорах щодо звільнення увʼязнених.

Під час процесу обміну ув’язненими у представників США не було жодної взаємодії безпосередньо з путіним.

Про це сказав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, пише Голос Америки.

"Була широка взаємодія з російськими посадовцями... Ці канали дуже чутливі і їх потрібно берегти саме з цієї причини, оскільки наявність цих чутливих каналів дозволяє нам отримувати такі результати", - прокоментував Салліван.

Як додав Салліван президент США Джо Байден брав участь у переговорах щодо звільнення увʼязнених.

"Президент сам особисто брав участь у дипломатичних перемовинах, які призвели до цього, включаючи численні розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, з іншими лідерами країн, які надали деяких росіян для обміну. Крайнім був телефонний дзвінок прем’єр-міністру Словенії вдень 21 липня щоб узгодити остаточні домовленості, аби завершити цю угоду", - розкрив деталі Салліван.