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Білий дім прокоментував обмін ув’язненими

02 серпня 2024, 10:31
Білий дім прокоментував обмін ув’язненими
Фото: DW
Байден брав участь у переговорах щодо звільнення увʼязнених.
Під час процесу обміну ув’язненими у представників США не було жодної взаємодії безпосередньо з путіним.
 
Про це сказав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, пише Голос Америки.
 
"Була широка взаємодія з російськими посадовцями... Ці канали дуже чутливі і їх потрібно берегти саме з цієї причини, оскільки наявність цих чутливих каналів дозволяє нам отримувати такі результати", - прокоментував Салліван.
 
Як додав Салліван президент США Джо Байден брав участь у переговорах щодо  звільнення увʼязнених.
 
"Президент сам особисто брав участь у дипломатичних перемовинах, які призвели до цього, включаючи численні розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, з іншими лідерами країн, які надали деяких росіян для обміну. Крайнім був телефонний дзвінок прем’єр-міністру Словенії вдень 21 липня щоб узгодити остаточні домовленості, аби завершити цю угоду", - розкрив деталі Салліван.
 
Крім того, на брифінгу журналісти питали у Байдена, чи бажає він провести діалог з путіним щодо обміну.
 
"Мені не потрібно говорити з путіним", - підкреслив Байден.
 
Він зазначив, що угода, завдяки якій процес обміну ув’язнених став можливим, була "подвигом дипломатії та дружби".
 
"Кілька країн допомогли це зробити. Вони на моє прохання долучилися до важких комплексних переговорів. І я особисто їм усім ще раз дякую...", - сказав Байден.
 
У межах обміну ув'язненими між рфта країнами Заходу мав би брати участь російський опозиціонер Олексій Навальний, який в лютому помер у в'язниці.
 
Салліван заявив, що США разом із партнерами працювали над угодою, яка б стосувалась Олексія Навального. 
 
"На жаль, він помер", – додав радник президента США.
 
Про угоду щодо обміну Навального раніше говорили його політичні соратники.
 
Нагадаємо, що Навальний перебував у виправній колонії суворого режиму у Володимирській області росії за звинуваченням у шахрайстві з 2021 року. У грудні 2023-го його перевели до колонії особливого режиму в Харпі (Ямало-Ненецький автономний округ росії).
 
16 лютого регіональне управління Федеральної служби виконання покарань росії повідомило про смерть політика під час прогулянки. У свідоцтві про смерть йшлося, що Навальний помер з природних причин. Після затримки з видачею тіла родичам політика поховали на Борисівському цвинтарі в москві 1 березня.
 
 

 

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