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ПОЛІТИКА

Білий дім втрутився в конфлікт Трампа і Маска – Politico

06 червня 2025, 13:11
Білий дім втрутився в конфлікт Трампа і Маска – Politico
Фото: DW
В Білому домі після спроб переконати американського лідера пом’якшити свою публічну критику на адресу Маска, щоб уникнути ескалації, призначили на п’ятницю, 6 червня, між ними телефонну розмову для примирення сторін.

У загостреному протистоянні мільярдера Ілона Маска і президента США Дональда Трампа, «двох найвпливовіших людей світу», з’явилися ознаки перемир’я.

Про це пише Politico.

Повідомляється, що в Білому домі після спроб переконати американського лідера пом’якшити свою публічну критику на адресу Маска, щоб уникнути ескалації, призначили на п’ятницю, 6 червня, між ними телефонну розмову для примирення сторін.

У коментарі Politico Трамп, відповідаючи на запитання щодо публічного конфлікту з Ілоном Маском, запевнив, що «усе гаразд». Президент США також сказав, що «все йде дуже добре, ніколи не було краще» і розхвалив свої рейтинги.

Це різко контрастувало з тим, що виглядало як запекла онлайн-суперечка між Трампом і Маском через «великий прекрасний закон», зазначається в публікації. 

Ставки були настільки високими, а перепалка настільки різкою, що обстановку поспішили розрядити помічники і союзники. Так, керуючий хедж-фондом Pershing Square Білл Екман написав у соцмережі Х, що підтримує і Трампа, і Маска.

"І вони повинні укласти мир на благо нашої великої країни", — написав Екман.

Ілон Маск відповів ствердно: "Ти не помиляєшся". 

Також у публікації повідомляється, що поки мільярдер обурювався через законопроєкт, президент США за наполяганням помічників Білого дому пом’якшив деякі свої коментарі у своїй соцмережі Truth Social. Трампу порадили зосередити увагу на законопроєкті та його просуванні через Сенат, а не сварці з Ілоном Маском, пише Politico з посиланням на анонімне джерело.

Нагадаємо, ккції виробника електрокарів Tesla впали на 14% на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливе відкликання державних контрактів для компаній Ілона Маска.

В результаті ринкова капіталізація Tesla скоротилася на $152 млрд — це найбільше падіння в історії компанії. 

Дональд ТрампІлон Маск

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