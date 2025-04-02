Білий дім вивчає вартість приєднання Гренландіі до США – WP

Співробітники Бюджетного управління Білого дому намагаються оцінити потенційну вартість утримання Гренландії в разі її придбання.

Білий дім готує оцінку вартості контролю над Гренландією як територією США.

Про це 2 квітня пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Співробітники Бюджетного управління Білого дому намагаються оцінити потенційну вартість утримання Гренландії в разі її придбання, зокрема вартість надання державних послуг для її 58 000 жителів, пише видання. Крім того, в Білому домі намагаються визначити, який дохід США можуть отримати від природних ресурсів Гренландії.

Один із варіантів, про який пише The Washington Post, передбачає пропозицію уряду Гренландії вигіднішої угоди, ніж та, яку надає Данія, яка субсидує послуги на острові на суму близько $600 млн на рік.

За даними видання, триває дискусія про те, які будуть витрати і вигоди для США, якщо країна придбає Гренландію. Зазначається, що оцінка вартості базується на сценарії, в якому «гренландці проголосують і підтримають це».

Адміністрація Трампа частково сподівається переконати американську громадськість, що уряд компенсує свої витрати в Гренландії через роялті від видобутку корисних копалин і податки з комерційної діяльності.

Проте точні економічні вигоди від мінеральних ресурсів Гренландії залишаються незрозумілими, зазначає WP.

Видобуток корисних копалин може бути непередбачуваним, а суворий клімат ускладнює процес. Крім того, уряд Гренландії вже відхиляв деякі проекти з видобутку корисних копалин у минулому.

Президент США Дональд Трамп вкотре категорично висловився щодо Гренландії про те, що США "повинні мати" цей острів.

85% жителів Гренландії виступають проти приєднання острову до США.