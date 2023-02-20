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ПОЛІТИКА

Білий дім зв'язувався з росією перед візитом Байдена до Києва — Associated Press

20 лютого 2023, 15:19
Білий дім зв'язувався з росією перед візитом Байдена до Києва — Associated Press
Фото: DW
США та росія контактували перед поїздкою Джо Байдена в Україну.

Американські посадовці перед візитом Джо Байдена до Києва сконтактували з росіянами, щоб гарантувати відсутність будь-яких моментів, які могли б призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами.

Про це повідомило агентство АР.

Агентство відзначає, що візит Байдена ознаменував рідкісний випадок, коли президент США здійснив поїздку до зони конфлікту, де США чи їхні союзники не контролюють повітряний простір. 

Згідно з повідомленням, Білий дім заявив, що незадовго до візиту Байдена відбулася "базова комунікація з росіянами для забезпечення уникнення конфліктної ситуації", щоб не допустити прорахунки, які могли б призвести до прямого конфлікту двох країн, що мають ядерну зброю.

Відзначається, що поки Байден перебував в Україні, американські літаки спостереження, включаючи повітряний радар E-3 Sentry та електронний літак RC-135W Rivet Joint, вели спостереження за Києвом із повітряного простору Польщі.

Нагадаємо, перші чутки про візит президента США з’явилися через масштабні обмеження руху у столиці вранці 20 лютого. Близько опівдня Володимир Зеленський та Білий дім підтвердили, що Байден справді у Києві. 

Під час візиту він анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти росії за агресію.

війнаБайденвізит в Україну

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