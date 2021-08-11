БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ понеділок Bitcoin наблизився до свого абсолютного рекорду, а ще одна криптовалюта, Ethereum, встановила новий рекорд вартості.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Bitcoin наблизився до свого абсолютного рекорду
Курс Ethereum піднявся на близько 59% з початку жовтня, тоді як Bitcoin зафіксував зростання на близько 51%
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
Курс Bitcoin піднявся на 4% і зараз становить $66,170. Таким чином Bitcoin наблизився до свого абсолютного рекорду $67,016.50, який був зафіксований 20-го жовтня. Інша криптовалюта, Ethereum, встановила свій рекорд у розмірі $4,768.07.
ЗМІ відзначає, що курс Ethereum піднявся на близько 59% з початку жовтня, тоді як Bitcoin зафіксував зростання на близько 51%. Таке зростання фінансисти пов’язують з інфляцією у США. Експерти зазначають, що хитка позиція долара призвела до підвищення привабливості золота у більш консервативних трейдерів, але разом з тим зросла і популярність криптовалют.
Відзначається, що останнім часом багато державних інституцій та банків різних країн заявляють про підтримку криптовалют. Зокрема з подібними заявами виступив найбільший банк Австралії та уряд Сингапуру.
Також минулого тижня новообраний мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що отримає перші три зарплатні у Bitcoin, а також, що він хотів би зробити місто центром індустрії криптовалют – після подібної заяви мера Маямі.
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08 11 2021 16:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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