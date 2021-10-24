У США Walmart тестує продаж біткоїнів у магазинах

Це дорогий спосіб купити біткоїн, але він знижує вхідні бар'єри для тих, хто вперше купує криптовалюту

Найбільший американський ритейлер Walmart Inc запустив пілотну програму, в рамках якої покупці можуть купувати біткоїни в кіосках Coinstar у деяких із його магазинів у США

Про це повідомляє finance.liga.net з посиланням на Bloomberg.

В компанії повідомили, що пілот стартував цього місяця і поки що включає 200 кіосків у магазинах Walmart.

Walmart запустив проєкт спільно з компанією Coinstar. Вона відома тим, що встановлює в торгових точках термінали, що дозволяють клієнтам обмінювати монети на ваучери, які потім можуть бути використані в цих самих торгових точках. Coinstar об'єдналася з криптобіржею Coinme, в їхніх планах встановлення понад 8000 подібних кіосків.

Видання Coindesk протестувало новий сервіс. Клієнти, які купують біткоїни, вставляють паперові купюри в автомат Coinstar, а потім отримують ваучер. Вони також мають створити обліковий запис Coinme і пройти перевірку, перш ніж купон можна буде погасити. В Coindesk повідомили, що за обмін стягується комісія розміром 4% за біткоїн і 7% комісії за обмін готівкою.

Walmart Inc. – найбільший у світі ритейлер зі США. Компанія має понад 10 500 магазинів у 24 країнах. Майже половина з них – у США. Штат компанії – 2,2 млн осіб (1,6 млн – в США). Чистий продаж за фіскальний рік, який завершився 31 січня 2020-го – $555 млрд. Чистий прибуток – $13,7 млн.