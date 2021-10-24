БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайбільший американський ритейлер Walmart Inc запустив пілотну програму, в рамках якої покупці можуть купувати біткоїни в кіосках Coinstar у деяких із його магазинів у СШАПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США Walmart тестує продаж біткоїнів у магазинах
Це дорогий спосіб купити біткоїн, але він знижує вхідні бар'єри для тих, хто вперше купує криптовалюту
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє finance.liga.net з посиланням на Bloomberg.
В компанії повідомили, що пілот стартував цього місяця і поки що включає 200 кіосків у магазинах Walmart.
Walmart запустив проєкт спільно з компанією Coinstar. Вона відома тим, що встановлює в торгових точках термінали, що дозволяють клієнтам обмінювати монети на ваучери, які потім можуть бути використані в цих самих торгових точках. Coinstar об'єдналася з криптобіржею Coinme, в їхніх планах встановлення понад 8000 подібних кіосків.
Видання Coindesk протестувало новий сервіс. Клієнти, які купують біткоїни, вставляють паперові купюри в автомат Coinstar, а потім отримують ваучер. Вони також мають створити обліковий запис Coinme і пройти перевірку, перш ніж купон можна буде погасити. В Coindesk повідомили, що за обмін стягується комісія розміром 4% за біткоїн і 7% комісії за обмін готівкою.
"Це дорогий спосіб купити біткоїн, але він знижує вхідні бар'єри для тих, хто вперше купує криптовалюту", – зазначає Сем Доктор, директор зі стратегії в криптоброкерській компанії BitOoda.
Walmart Inc. – найбільший у світі ритейлер зі США. Компанія має понад 10 500 магазинів у 24 країнах. Майже половина з них – у США. Штат компанії – 2,2 млн осіб (1,6 млн – в США). Чистий продаж за фіскальний рік, який завершився 31 січня 2020-го – $555 млрд. Чистий прибуток – $13,7 млн.
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24 10 2021 13:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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