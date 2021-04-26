Bitcoin "оговтався" після п’ятиденного падіння Інші криптовалюти демонструють зростання

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin відновила зростання після п’ятиденного поспіль її падіння у собівартості.

Фото: Укрінформ

За даними торгів станом на 10:30 годину понеділка, вартість Bitcoin становить 52 841 долар США або +6,94% з початку торгів, повідомляє "Укрінформ". Це є найдорожчим курсом для Bitcoin за останні 6 днів. Зазначається, що також інші криптовалюти демонструють зростання, зокрема, Ethereum - 2 462 доларів (+12,77%). Нагадаємо, що одна з найбільших турецьких криптобірж збанкрутувала

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