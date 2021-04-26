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Bitcoin "оговтався" після п’ятиденного падіння

Інші криптовалюти демонструють зростання
Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin відновила зростання після п’ятиденного поспіль її падіння у собівартості.
Bitcoin "оговтався" після п’ятиденного падіння Фото: Укрінформ

За даними торгів станом на 10:30 годину понеділка, вартість Bitcoin становить 52 841 долар США або +6,94% з початку торгів, повідомляє "Укрінформ".

Це є найдорожчим курсом для Bitcoin за останні 6 днів.

Зазначається, що також інші криптовалюти демонструють зростання, зокрема, Ethereum - 2 462 доларів (+12,77%).

Нагадаємо, що одна з найбільших турецьких криптобірж збанкрутувала

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26 04 2021 14:08
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