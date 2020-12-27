Bitcoin оновив історичний максимум. Вартість вже перевищила $27 тисяч

Курс Bitcoin під кінець 2020 року продовжив активне зростання і знову оновив історичний максимум — вартість перевищила $27 тисяч.

Про це повідомило "Громадське" з посиланням на дані онлайн-платформи Coindesk.

Одна одиниця криптовалюти станом на 12:10 27 грудня коштувала 27,7 тисячі доларів, що є найвищою ціною за весь час існування Bitcoin. Для порівняння, 16 грудня вартість становила 20 тисяч доларів.

Курс Bitcoin станом на 12:10 27 грудня 2020 року Фото: Coindesk

З чим це пов’язано?

Як писало раніше BBC, експерти пов'язують зростання курсу Bitcoin з пандемією коронавірусу та заходами, які держави застосовують для боротьби з її наслідками. Вони призвели до спаду попиту на нафтопродукти та сировину.

США та Євросоюз почали стимулювати економіку за допомогою додаткових витрат і витрачати більше, ніж заробляють. Інвестори непокояться, що це призведе до знецінення традиційних валют, тож почали менше в них інвестувати.