БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКурс Bitcoin під кінець 2020 року продовжив активне зростання і знову оновив історичний максимум — вартість перевищила $27 тисяч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Bitcoin оновив історичний максимум. Вартість вже перевищила $27 тисяч
Фото: з вільних джерел
Про це повідомило "Громадське" з посиланням на дані онлайн-платформи Coindesk.
Одна одиниця криптовалюти станом на 12:10 27 грудня коштувала 27,7 тисячі доларів, що є найвищою ціною за весь час існування Bitcoin. Для порівняння, 16 грудня вартість становила 20 тисяч доларів.
Фото:
З чим це пов’язано?
Як писало раніше BBC, експерти пов'язують зростання курсу Bitcoin з пандемією коронавірусу та заходами, які держави застосовують для боротьби з її наслідками. Вони призвели до спаду попиту на нафтопродукти та сировину.
США та Євросоюз почали стимулювати економіку за допомогою додаткових витрат і витрачати більше, ніж заробляють. Інвестори непокояться, що це призведе до знецінення традиційних валют, тож почали менше в них інвестувати.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 12 2020 12:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам