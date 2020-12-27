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Bitcoin оновив історичний максимум. Вартість вже перевищила $27 тисяч

Курс Bitcoin під кінець 2020 року продовжив активне зростання і знову оновив історичний максимум — вартість перевищила $27 тисяч.
Bitcoin оновив історичний максимум. Вартість вже перевищила $27 тисяч Фото: з вільних джерел
Про це повідомило "Громадське" з посиланням на дані онлайн-платформи Coindesk.
 
Одна одиниця криптовалюти станом на 12:10 27 грудня коштувала 27,7 тисячі доларів, що є найвищою ціною за весь час існування Bitcoin. Для порівняння, 16 грудня вартість становила 20 тисяч доларів.
 
Курс Bitcoin станом на 12:10 27 грудня 2020 року
Фото: 

Coindesk

 
З чим це пов’язано?
Як писало раніше BBC, експерти пов'язують зростання курсу Bitcoin з пандемією коронавірусу та заходами, які держави застосовують для боротьби з її наслідками. Вони призвели до спаду попиту на нафтопродукти та сировину.
 
США та Євросоюз почали стимулювати економіку за допомогою додаткових витрат і витрачати більше, ніж заробляють. Інвестори непокояться, що це призведе до знецінення традиційних валют, тож почали менше в них інвестувати.
 
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27 12 2020 12:41
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