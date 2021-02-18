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Bitcoin продовжує встановлювати рекорди - цього разу понад 52,5 тисячі

Криптовалюта Bitcoin вночі 18 лютого вперше сягнула ціни у 52,6 тисячі доларів, після чого зафіксувалася на рівнях близько 52 тисяч.
Bitcoin продовжує встановлювати рекорди - цього разу понад 52,5 тисячі Фото: Укрінформ

Про це відомо з даних Coindesk, пише "Економічна правда".

Станом на 09:59 за Києвом ціна криптовалюта встановилася на 51,95 тисячі доларів (+1,93%).

Друга за поширеністю криптовалюта Ethereum також побила свій ціновий рекорд та вночі сягнула 1 915 доларів. Наразі котирування встановилися на рівні 1 894 доларів (+5,33%).

Раніше, 11 лютого, найстаріший та один із найбільших банків США Bank of New York Mellon Corp повідомив, що до кінця року дозволить операції з Bitcoin та іншими криптовалютами.

У цей же день компанія Mastercard заявила, що запроваджуватиме транзакції з криптовалютами, а також працює разом із центральними банками країн над створенням нових віртуальних валют.

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18 02 2021 11:10
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