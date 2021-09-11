Bitcoin та Ethereum встановили нові рекорди вартості

Таке зростання фінансисти пов’язують з інфляцією у США

У вівторок вранці курс найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin вперше перевищив $68 тисяч.

За даними торгів, станом на 7 ранку за київським часом вартість Bitcoin становила 68 382,60 дол. США.

Курс Ethereum, другої за величиною криптовалюти за ринковою капіталізацією, теж встановив новий історичний максимум, досягнувши $4823,95 за токен. За останні півтора тижня Ethereum чотири рази оновлював історичні рекорди вартості.

Загалом, як пише видання, ринкова капіталізація криптовалют наблизилася до рекордних $3 трлн.

Як повідомлялося, таке зростання фінансисти пов’язують з інфляцією у США. Експерти зазначають, що хитка позиція долара призвела до підвищення привабливості золота у більш консервативних трейдерів, але водночас зросла і популярність криптовалют.

Зазначається, що останнім часом багато державних інституцій та банків різних країн заявляють про підтримку криптовалют. Зокрема з подібними заявами виступив найбільший банк Австралії та уряд Сингапуру.

Минулого тижня новообраний мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що отримає перші три зарплатні у Bitcoin, а також, що він хотів би зробити місто центром індустрії криптовалют – після подібної заяви мера Маямі.