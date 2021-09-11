БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ вівторок вранці курс найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin вперше перевищив $68 тисяч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Bitcoin та Ethereum встановили нові рекорди вартості
Таке зростання фінансисти пов’язують з інфляцією у США
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Coindesk.
За даними торгів, станом на 7 ранку за київським часом вартість Bitcoin становила 68 382,60 дол. США.
Курс Ethereum, другої за величиною криптовалюти за ринковою капіталізацією, теж встановив новий історичний максимум, досягнувши $4823,95 за токен. За останні півтора тижня Ethereum чотири рази оновлював історичні рекорди вартості.
Загалом, як пише видання, ринкова капіталізація криптовалют наблизилася до рекордних $3 трлн.
Як повідомлялося, таке зростання фінансисти пов’язують з інфляцією у США. Експерти зазначають, що хитка позиція долара призвела до підвищення привабливості золота у більш консервативних трейдерів, але водночас зросла і популярність криптовалют.
Зазначається, що останнім часом багато державних інституцій та банків різних країн заявляють про підтримку криптовалют. Зокрема з подібними заявами виступив найбільший банк Австралії та уряд Сингапуру.
Минулого тижня новообраний мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що отримає перші три зарплатні у Bitcoin, а також, що він хотів би зробити місто центром індустрії криптовалют – після подібної заяви мера Маямі.
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09 11 2021 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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