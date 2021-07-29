Bitcoin вперше за місяць перетнув позначку в $40 тисяч

Також спостерігається зростання й іншої криптовалюти Ethereum – 2 320 або на 0,84% більше від початку торгів

Найпопулярніша криптовалюта у світі Bitcoin вперше за місяць коштує понад 40 тисяч доларів США.

Да за даними торгів у четвер, 29 липня, о 12.40 годині за Києвом, біткоїн коштує 40 185 доларів США, що на 1,10% більше з початку торгів.

Також спостерігається зростання й іншої криптовалюти Ethereum – 2 320 або на 0,84% більше від початку торгів.

Moneycontrol зазначає, що для біткоїна перетин позначки в 40 тис. доларів стався вперше за останній місяць.

Загальна капіталізація крипторинку становить 1,53 трильйона доларів США.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Як повідомляв Укрінформ, найпопулярніша криптовалюта у світі Bitcoin у понеділок, 26 липня, зросла у собівартості на 15%.