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Bitcoin вперше за місяць перетнув позначку в $40 тисяч

Також спостерігається зростання й іншої криптовалюти Ethereum – 2 320 або на 0,84% більше від початку торгів
Найпопулярніша криптовалюта у світі Bitcoin вперше за місяць коштує понад 40 тисяч доларів США.
Bitcoin вперше за місяць перетнув позначку в $40 тисяч Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Coindesk.
 
Да за даними торгів у четвер, 29 липня, о 12.40 годині за Києвом, біткоїн коштує 40 185 доларів США, що на 1,10% більше з початку торгів.
 
Також спостерігається зростання й іншої криптовалюти Ethereum – 2 320 або на 0,84% більше від початку торгів.
 
Moneycontrol зазначає, що для біткоїна перетин позначки в 40 тис. доларів стався вперше за останній місяць.
 
Загальна капіталізація крипторинку становить 1,53 трильйона доларів США.
 
Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.
 
Як повідомляв Укрінформ, найпопулярніша криптовалюта у світі Bitcoin у понеділок, 26 липня, зросла у собівартості на 15%.
 
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29 07 2021 15:16
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