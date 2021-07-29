БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайпопулярніша криптовалюта у світі Bitcoin вперше за місяць коштує понад 40 тисяч доларів США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Bitcoin вперше за місяць перетнув позначку в $40 тисяч
Також спостерігається зростання й іншої криптовалюти Ethereum – 2 320 або на 0,84% більше від початку торгів
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Coindesk.
Да за даними торгів у четвер, 29 липня, о 12.40 годині за Києвом, біткоїн коштує 40 185 доларів США, що на 1,10% більше з початку торгів.
Також спостерігається зростання й іншої криптовалюти Ethereum – 2 320 або на 0,84% більше від початку торгів.
Moneycontrol зазначає, що для біткоїна перетин позначки в 40 тис. доларів стався вперше за останній місяць.
Загальна капіталізація крипторинку становить 1,53 трильйона доларів США.
Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.
Як повідомляв Укрінформ, найпопулярніша криптовалюта у світі Bitcoin у понеділок, 26 липня, зросла у собівартості на 15%.
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29 07 2021 15:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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