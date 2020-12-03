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Біткоїн впав до 5,55 тисяч доларів, втративши за годину чверть вартості

Про це свідчать дані на біржах
Зокрема, на біржі Binance біткоїн досяг позначки 5550 доларів, на біржі Coinbase у парі з фіатним доларом - 5 578 доларів.
Біткоїн впав до 5,55 тисяч доларів, втративши за годину чверть вартості Фото: з вільних джерел

Курс біткоїна різко обвалився нижче 6 тисяч доларів після 12:30 (за київським часом), повідомляє "Економічна правда".

Про це свідчать дані на біржах.

Зокрема, на біржі Binance біткоїн досяг позначки 5550 доларів, на біржі Coinbase у парі з фіатним доларом - 5 578 доларів. На BitMEX мінімум становив 5 600 доларів. Востаннє на цих рівнях він перебував у травні 2019 року.

Фото: Економічна правда

Станом на 12:55 (за Києвом) біткоїн відскочив майже на 1 тисячу доларів та торгувався у діапазоні між 6 400 і 6 700 доларів.

Станом на 13:01 (за Києвом) біткоїни перебували на рівні близько 5 800 доларів.

Фото: Економічна правда

До 13:30 (за Києвом) біткоїн відносно стабілізувався між 6 200 і 6 400 доларів.

Фото: Економічна правда

Експерти пояснюють падіння панічними настроями через коронавірус та поглибленими продажами хедж-фондів на і без того направленому униз ринку. Також серед причин обвалу називають різке падіння цін на нафту.

Нагадаємо, що до Ради внесли законопроєкт про легалізацію криптовалюти

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12 03 2020 14:31
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