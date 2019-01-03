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Бійка у міськраді Херсона: поліцейські відкрили два адмінпровадження

Учасників конфлікту було доставлено до органів поліції та у їх відношенні складено адміністративні протоколи за ст.173 Кодексу України
У зв'язку з бійкою у міській раді Херсона, яка виникла через перейменування вулиці на честь активістки Катерини Гандзюк, поліція склала адміністративні протоколи стосовно двох учасників події.
Бійка у міськраді Херсона: поліцейські відкрили два адмінпровадження Фото:Поліція Херсонщини

Зазначається, що адмінпротоколи складено стосовно чоловіка та жінки: чоловік виривав плакат, а жінка обливала водою присутніх, повідомляє прес-центр Херсонської поліції.

Як повідомив начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, цих учасників конфлікту було доставлено до органів поліції та у їх відношенні складено адміністративні протоколи за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення "дрібне хуліганство".

Нагадаємо, що 1 березня у Херсоні активісти зірвали сесію міської ради через перейменування вулиці Лютеранської, на якій, до речі, розташовані управління МВС та СБУ, на вулицю Катерини Гандзюк.

 
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01 03 2019 18:09
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