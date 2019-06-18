Бізнесмен Гарік Корогодський планує стати кандидатом у мери Києва

Бізнесмен і меценат Гарік Корогодський оголосив про намір брати участь у наступних виборах міського голови Києва

Корогодський, який є громадянином Ізраїлю, розповів, що 22 червня має отримати українське громадянство.

За словами бізнесмена, він хоче показати, що робота очільника Києва "може бути легкою та веселою", інформує "Новое время".

Також він хоче перенести мерією на лівий берег Дніпра і значно скоротити штат її працівників.

Гарік Корогодський входить у сотню найбагатших людей України, він є співвласником ТРЦ Dream Town, засновник благодійного фонду «Життєлюб». У 2015 році він відмовився від російського громадянства, а також пообіцяв, що відмовиться від громадянства Ізраїлю.

Наступні вибори міськголови Києва відбудуться в 2020 році.

Нагадаємо, партія Віталія Кличка "УДАР" вирішила не виставляти список на виборах Верховної Ради і сконцентрується тільки на окремих округах.

Читайте також: Разумков: “Слуга народу” вирішить з ким об’єднуватись у Раді після виборів