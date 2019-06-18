Бізнесмен Гарік Корогодський планує стати кандидатом у мери Києва
За словами бізнесмена, він хоче показати, що робота очільника Києва "може бути легкою та веселою", інформує "Новое время".
Також він хоче перенести мерією на лівий берег Дніпра і значно скоротити штат її працівників.
Гарік Корогодський входить у сотню найбагатших людей України, він є співвласником ТРЦ Dream Town, засновник благодійного фонду «Життєлюб». У 2015 році він відмовився від російського громадянства, а також пообіцяв, що відмовиться від громадянства Ізраїлю.
Наступні вибори міськголови Києва відбудуться в 2020 році.
Нагадаємо, партія Віталія Кличка "УДАР" вирішила не виставляти список на виборах Верховної Ради і сконцентрується тільки на окремих округах.
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