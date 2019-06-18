Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Бізнесмен Гарік Корогодський планує стати кандидатом у мери Києва

Бізнесмен і меценат Гарік Корогодський оголосив про намір брати участь у наступних виборах міського голови Києва
Корогодський, який є громадянином Ізраїлю, розповів, що 22 червня має отримати українське громадянство.
Бізнесмен Гарік Корогодський планує стати кандидатом у мери Києва Фото: facebook/garik.korogodskiy

За словами бізнесмена, він хоче показати, що робота очільника Києва "може бути легкою та веселою", інформує "Новое время".

Також він хоче перенести мерією на лівий берег Дніпра і значно скоротити штат її працівників.

Гарік Корогодський входить у сотню найбагатших людей України, він є співвласником ТРЦ Dream Town, засновник благодійного фонду «Життєлюб». У 2015 році він відмовився від російського громадянства, а також пообіцяв, що відмовиться від громадянства Ізраїлю.

Наступні вибори міськголови Києва відбудуться в 2020 році. 

Нагадаємо, партія Віталія Кличка "УДАР" вирішила не виставляти список на виборах Верховної Ради і сконцентрується тільки на окремих округах.

Читайте також: Разумков: “Слуга народу” вирішить з ким об’єднуватись у Раді після виборів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 06 2019 18:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.