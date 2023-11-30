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ПОЛІТИКА

Блінкен і Лавров не зустрінуться на саміті ОБСЄ – ЗМІ

30 листопада 2023, 11:15
Блінкен і Лавров не зустрінуться на саміті ОБСЄ – ЗМІ
Фото: РБК-УКРАЇНА
Ентоні Блінкен поїхав раніше.

Держсекретар США Ентоні Блінкен не зустрінеться з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим у Скоп’є, де відбувається міністерська зустріч ОБСЄ.

Про це пише "Радио Слободна". За даними ЗМІ, Блінкен мав покинути столицю Північної Македонії раніше, ніж туди прилетів росіянин.

У Скоп’є з 30 листопада по 1 грудня триватиме 30-тий саміт ОБСЄ. російська делегація складається з 80 членів на чолі з Лавровим.

Північна Македонія тимчасово скасувала заборону на російські польоти, аби делегація з рф взяти участь у саміті. Водночас загальні санкції щодо інших рейсів лишаються в силі.

Раніше МЗС Олег Ніколенко заявив, що українська делегація не братиме участь у засіданні ОБСЄ через присутність глави російського дипломатичного відомства Сєргєя Лаврова. 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час спільної пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що він візьме зустріч у засіданні ОБСЄ, але зустрічатися з очільником російського дипвідомства Сєргєєм Лавровим не планує. Своєю чергою міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив, що планує взяти участь у засіданні ОБСЄ, зокрема, для підтвердження своєї позиції стосовно війни в Україні.

ОБСЄЛавровБлінкен

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