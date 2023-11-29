Молдова закликатиме росію вивести війська з Придністров'я під час засідання ОБСЄ – глава МЗС країни

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску повідомив, що його країна закликатиме росію вивести свої війська з території невизнаного Придністров'я.

У Facebook Попеску повідомив, що з 29−30 листопада делегація Молдови візьме участь у 30-му щорічному засіданні Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі у Скоп'є.

Він зазначив, що зустріч розпочнеться з панелі, присвяченій Україні, в якій держави-партнери засуджуватимуть невиправдану агресію російської федерації проти України.

"Під час міністерської конференції делегація Республіки Молдова повторить засудження агресії рф проти України, знову звернеться з твердим закликом до виведення незаконних військ рф із нашої країни, а також обговорить важливість мирного розв’язання Придністровського конфлікту", — ідеться в повідомленні міністра.