Блінкен ручається за Гарріс як за "провідний голос" у зовнішній політиці – Bloomberg

"Я бачив людину, яка знову і знову ставить проникливі запитання".

Державний секретар Ентоні Блінкен високо оцінив роль віце-президента Камали Гарріс у зовнішній політиці адміністрації Байдена, продемонструвавши таким чином підтримку ймовірному кандидату, який, як вважається, має невеликий досвід роботи в міжнародних справах.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Протягом останніх трьох з половиною років я мав змогу дуже уважно спостерігати за нею в ситуаційній кімнаті, в Овальному кабінеті, по всьому світу, як за провідним голосом американської зовнішньої політики і нашої дипломатії", – сказав Блінкен у вівторок в штаб-квартирі Державного департаменту у Вашингтоні.

"Я бачив людину, яка знову і знову ставить проникливі запитання, яка переходить до суті справи і дуже зосереджена на інтересах американського народу", – додав він.

На запитання, чи не є зовнішня політика сильною стороною Гарріс, зважаючи на її зосередженість на внутрішній політиці до того, як вона стала віце-президентом, Блінкен відповів, що "це саме її сильна сторона".

"За моїми спостереженнями, вона є дуже сильним, дуже ефективним і глибоко шанованим голосом нашої країни в усьому світі. Коли вона говорить, вона говорить від імені Сполучених Штатів", – наголосив чиновник.