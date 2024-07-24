Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Блінкен ручається за Гарріс як за "провідний голос" у зовнішній політиці – Bloomberg

24 липня 2024, 07:58
Блінкен ручається за Гарріс як за
Фото: Укрінформ
"Я бачив людину, яка знову і знову ставить проникливі запитання".

Державний секретар Ентоні Блінкен високо оцінив роль віце-президента Камали Гарріс у зовнішній політиці адміністрації Байдена, продемонструвавши таким чином підтримку ймовірному кандидату, який, як вважається, має невеликий досвід роботи в міжнародних справах.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Протягом останніх трьох з половиною років я мав змогу дуже уважно спостерігати за нею в ситуаційній кімнаті, в Овальному кабінеті, по всьому світу, як за провідним голосом американської зовнішньої політики і нашої дипломатії", – сказав Блінкен у вівторок в штаб-квартирі Державного департаменту у Вашингтоні.

"Я бачив людину, яка знову і знову ставить проникливі запитання, яка переходить до суті справи і дуже зосереджена на інтересах американського народу", – додав він.

На запитання, чи не є зовнішня політика сильною стороною Гарріс, зважаючи на її зосередженість на внутрішній політиці до того, як вона стала віце-президентом, Блінкен відповів, що "це саме її сильна сторона".

"За моїми спостереженнями, вона є дуже сильним, дуже ефективним і глибоко шанованим голосом нашої країни в усьому світі. Коли вона говорить, вона говорить від імені Сполучених Штатів", – наголосив чиновник.

БлінкенКамала ГаррісВибори в США

Останні матеріали

Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Політика
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Переклад iPress – 24 липня 2024, 08:21
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Політика
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 липня 2024, 14:02
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 липня 2024, 10:44
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Cуспільство
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2024, 21:15
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Політика
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 липня 2024, 10:44
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2024, 21:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється