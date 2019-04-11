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Близько 500 аграрних держкомпаній перейшли в управління Мінекономіки

Окрім названих, до Мінекономіки передали ще 493 держкомпаній з аграрним профілем. Загальна їхня кількість складає 499 компаній
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов підписав розпорядження на переведення до управління свого міністерства 499 державних продовольчих та аграрних компаній.
Близько 500 аграрних держкомпаній перейшли в управління Мінекономіки Фото: з вільних джерел

Про це Милованов повідомив у Facebook, повідомляє "Громадське".

"Укрспирт, ще один Укрспирт (так їх два), Аграрний Фонд, Державна Продовольча Зернова Корпорація України, Артемсіль, та Конярство України нарешті під контролем нашого міністерства", - повідомив Милованов.

Окрім названих, до Мінекономіки передали ще 493 держкомпаній з аграрним профілем. Загальна їхня кількість складає 499 компаній.

Зазначимо, що напередодні в уряді анонсували приватизацію "Укрспирту". Зокрема з цим може бути пов’язана і передача цього підприємства до управління Мінекономіки.

1 листопада в уряді оголосили відкритий конкурс на нового голову "Укрспирту".

Напередодні президент зареєстрував у парламенту законопроєкт про демонополізацію виробництва спирту. У разі його ухвалення, приватним компаніям дозволять виробляти спирт. Раніше в уряді підрахували, що через державну монополію на виробництво спирту Україна щороку втрачає близько 4,6 мільярда гривень через розвиток тіньового сектору. Цю держмонополію там запропонували скасувати.

Раніше повідомлялось, що "Укрспирт" з 1 липня припинив відвантажувати спирт українським виробникам алкогольної продукції через правову колізію.

Нагадаємо, що приватизація "Укрспирту" може принести щонайменше 5 млрд грн

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04 11 2019 11:14
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