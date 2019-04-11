Близько 500 аграрних держкомпаній перейшли в управління Мінекономіки
Про це Милованов повідомив у Facebook, повідомляє "Громадське".
"Укрспирт, ще один Укрспирт (так їх два), Аграрний Фонд, Державна Продовольча Зернова Корпорація України, Артемсіль, та Конярство України нарешті під контролем нашого міністерства", - повідомив Милованов.
Окрім названих, до Мінекономіки передали ще 493 держкомпаній з аграрним профілем. Загальна їхня кількість складає 499 компаній.
Зазначимо, що напередодні в уряді анонсували приватизацію "Укрспирту". Зокрема з цим може бути пов’язана і передача цього підприємства до управління Мінекономіки.
1 листопада в уряді оголосили відкритий конкурс на нового голову "Укрспирту".
Напередодні президент зареєстрував у парламенту законопроєкт про демонополізацію виробництва спирту. У разі його ухвалення, приватним компаніям дозволять виробляти спирт. Раніше в уряді підрахували, що через державну монополію на виробництво спирту Україна щороку втрачає близько 4,6 мільярда гривень через розвиток тіньового сектору. Цю держмонополію там запропонували скасувати.
Раніше повідомлялось, що "Укрспирт" з 1 липня припинив відвантажувати спирт українським виробникам алкогольної продукції через правову колізію.
Нагадаємо, що приватизація "Укрспирту" може принести щонайменше 5 млрд грн
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