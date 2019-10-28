Приватизація "Укрспирту" може принести щонайменше 5 млрд грн

"Зараз виробництво спирту здійснює державне підприємство "Укрспирт", водночас в іншому законі у нас зазначено, що всі ліцензії на виробництво спирту може бути надано лише держпідприємствам. Власне, в умовах нелібералізірованого виробництва спирту в Україні продати "Укрспирт" можна лише за ціною металобрухту. Ми сподіваємося, що наступного тижня цей закон про демонополізацію спиртової галузі буде ухвалено і в пакеті з цим буде здійснено підготовку до приватизації "Укрспирту", - пояснила Ковалів.

Офіс президента України (ОП) розраховує на розгляд парламентом законопроекту про демонополізацію спиртової галузі в Україні наступного тижня та початок підготовки держпідприємства "Укрспирт" до приватизації, повідомила заступник глави ОП Юлія Ковалів, повідомляє "ІНтерфакс-Україна".

"За нашими оцінками, приватизація "Укрспирту" принесе нам щонайменше 5 млрд грн", - сказала вона під час прес-брифінгу в Києві у понеділок.

Ковалів нагадала, що минулого тижня президент вніс до Верховної Ради законопроект про демонополізацію виробництва спирту в країні.

"Зараз виробництво спирту здійснює державне підприємство "Укрспирт", водночас в іншому законі у нас зазначено, що всі ліцензії на виробництво спирту може бути надано лише держпідприємствам. Власне, в умовах нелібералізірованого виробництва спирту в Україні продати "Укрспирт" можна лише за ціною металобрухту. Ми сподіваємося, що наступного тижня цей закон про демонополізацію спиртової галузі буде ухвалено і в пакеті з цим буде здійснено підготовку до приватизації "Укрспирту", - пояснила Ковалів.

Держпідприємство "Укрспирт" - великий виробник спирту та спиртовмісної продукції в Україні. Дотепер перебувало в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Загальна виробнича потужність ДП - більше ніж 36 млн дал на рік.

Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.

Нагадаємо, що Зеленський запропонував скасувати монополію держави на виробництво спирту