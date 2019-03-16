Boeing не зупинятиме серійне виробництво літаків 737 MAX
"Boeing тимчасово призупинить доставку літаків 737 MAX авіакомпаніям, поки він визначить, що призвело до краху двох літаків цієї моделі. Але, водночас, буде продовжувати будівництво літаків", - повідомляє CNN.
Як зазначається, 737 MAX - це найпопулярніший реактивний літак компанії, що має величезний попит, попри на дві недавні катастрофи.
Компанія Boeing не назвала кількості працівників, які спеціально працюють над моделями MAX.
Компанія має 70 000 співробітників у США, багато з них працюють на виробництві інших моделей літака.
Нагадаємо, що пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, що прямував з Ефіопії у столицю Кенії — Найробі, розбився в неділю, 10 березня. На борту перебувало 149 пасажирів та 8 членів екіпажу, ніхто з людей не вижив.
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