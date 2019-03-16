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Boeing не зупинятиме серійне виробництво літаків 737 MAX

737 MAX - це найпопулярніший реактивний літак компанії
Компанія Boeing вирішила призупинити поставки літаків 737 MAX, але зупиняти серійне виробництво моделі не планує.
Boeing не зупинятиме серійне виробництво літаків 737 MAX Фото: з вільних джерел

"Boeing тимчасово призупинить доставку літаків 737 MAX авіакомпаніям, поки він визначить, що призвело до краху двох літаків цієї моделі. Але, водночас, буде продовжувати будівництво літаків", - повідомляє CNN.

Як зазначається, 737 MAX - це найпопулярніший реактивний літак компанії, що має величезний попит, попри на дві недавні катастрофи.

Компанія Boeing не назвала кількості працівників, які спеціально працюють над моделями MAX.

Компанія має 70 000 співробітників у США, багато з них працюють на виробництві інших моделей літака.

Нагадаємо, що пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, що прямував з Ефіопії у столицю Кенії — Найробі, розбився в неділю, 10 березня. На борту перебувало 149 пасажирів та 8 членів екіпажу, ніхто з людей не вижив.

Компанія Boeing може втратити контракти на $57 млрд після аварії свого літака в Ефіопії.
 

 

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16 03 2019 21:50
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