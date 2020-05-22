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Болгарія відкрила в’їзд для громадян ЄС і Шенгену

Станом на четвер у Болгарії було 2331 підтверджених випадки коронавірусу
Чорноморська держава, залежна від туризму, почала полегшувати карантин на тлі зниження кількості інфекцій. З 13 травня Болгарія зняла заборону на туристичні поїздки по країні і почала відкривати готелі.
Болгарія відкрила в’їзд для громадян ЄС і Шенгену Фото: google.com

Болгарія скасувала заборону на в'їзд для відвідувачів з країн Європейського Союзу і Шенгенської зони. 

Відповідний наказ міністра охорони здоров’я набрав чинності 21 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOVA.

Цей крок охоплює також Сан-Марино, Андорру, Монако і Ватикан.

Однак ті, хто прибуває в країну, все ж повинні провести 14 днів у карантині. Виняток - якщо мандрівник подорожує з гуманітарних причин або є "представником торговельної, економічної та інвестиційної діяльності".

Також карантин не знадобиться для родичів болгарських громадян, якщо їхнє перебування складає до 7 днів.

Чорноморська держава, залежна від туризму, почала полегшувати карантин на тлі зниження кількості інфекцій. З 13 травня Болгарія зняла заборону на туристичні поїздки по країні і почала відкривати готелі. 

Станом на четвер у Болгарії було 2331 підтверджених випадки коронавірусу та 120 випадків смерті, порівняно низька кількість у Європі.

Як відомо, до 15 червня діє заборона на в’їзд до держав Шенгену для громадян України та інших держав, що не є членами ЄС, окрім низки винятків для тих, хто проживає, працює у відповідних державах тощо.  Наразі невідомо, чи буде ця заборона поновлена.

Нагадаємо, що Юнкер вважає нісенітницею закриття внутрішніх кордонів у ЄС

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22 05 2020 11:55
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