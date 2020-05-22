Болгарія відкрила в’їзд для громадян ЄС і Шенгену
Болгарія скасувала заборону на в'їзд для відвідувачів з країн Європейського Союзу і Шенгенської зони.
Відповідний наказ міністра охорони здоров’я набрав чинності 21 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOVA.
Цей крок охоплює також Сан-Марино, Андорру, Монако і Ватикан.
Однак ті, хто прибуває в країну, все ж повинні провести 14 днів у карантині. Виняток - якщо мандрівник подорожує з гуманітарних причин або є "представником торговельної, економічної та інвестиційної діяльності".
Також карантин не знадобиться для родичів болгарських громадян, якщо їхнє перебування складає до 7 днів.
Чорноморська держава, залежна від туризму, почала полегшувати карантин на тлі зниження кількості інфекцій. З 13 травня Болгарія зняла заборону на туристичні поїздки по країні і почала відкривати готелі.
Станом на четвер у Болгарії було 2331 підтверджених випадки коронавірусу та 120 випадків смерті, порівняно низька кількість у Європі.
Як відомо, до 15 червня діє заборона на в’їзд до держав Шенгену для громадян України та інших держав, що не є членами ЄС, окрім низки винятків для тих, хто проживає, працює у відповідних державах тощо. Наразі невідомо, чи буде ця заборона поновлена.
Нагадаємо, що Юнкер вважає нісенітницею закриття внутрішніх кордонів у ЄС
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На Кіровоградщині показали, який вигляд матиме заповідник "Чорний Ворон"
- ФОТО У ПАР з'явиться готель у поїзді на залізничному мосту
- ФОТО На Полтавщині квітне 200-річний Бузковий гай
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"