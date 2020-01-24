Боротьба з дезінформацією є пріоритетом Youtube – президент компанії
На цьому під час дискусії про загрози у веб-просторі в рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі заявила президент компанії Youtube Сюзан Войджицкі,передає УКРІНФОРМ.
“Ми дуже зосереджені на виклику, яким є дезінформація. Ми фокусуємося на відповідальності за контент (який розміщується на платформі Youtube, - ред.), що є нашим основним пріоритетом упродовж останніх кількох років”, - підкреслила Войджицкі.
президент компанії Youtube Сюзан Войджицкі
Зокрема, вона зазначила, що у своїй роботі спеціалісти компанії звертають особливу увагу на авторитет і репутації осіб, які розміщують інформацію на платформі. При цьому, якщо інформація є суспільно важливою, то ці користувачі повинні мати довгу історію розміщення адекватної інформації в Youtube.
За її словами, розміщене відео також має бути правдивим. Якщо є сумніви у поданій інформації, то спеціалісти компанії перевіряють її правдивість, наприклад у Вікіпедії.
Іншим дуже важливим питанням Войджицкі назвала боротьбу за те, щоб усі коментарі були від легально зареєстрованих людей.
Нагадаємо, що відеохостинг YouTube хоче припинити погрози і дискримінації і зробити середу безпечнішою для користувачів.
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