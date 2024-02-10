Борис Джонсон назвав Карлсона зрадником за інтерв'ю путіну

Карлсон зрадив глядачів по всьому світу після інтерв'ю з путіним.

Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, розкритикував консервативного коментатора Такера Карлсона за інтерв'ю з президентом росії путіним.

Про це повідомляє The Hill.

"По всьому світу люди дивляться це сміховинне інтерв'ю з владіміром путіним, яке провів Такер Карлсон, і ми не повинні піддаватися на цю тканину брехні, перш за все, через уявлення про те, що путіну якимось чином судилося досягти успіху в Україні. Навпаки, він приречений на поразку", - сказав Джонсон у відео, опублікованому Daily Mail.

За його словами, американський журналіст не ставив жорстких запитань і поводився як фанат путіна, "тупоголово" прийнявши його точку зору.

Як вважає експрем'єр, Карлсон "підлещувався і реготав", і "у нього відвисала щелепа від щастя", оскільки йому вдалося роздобути "сенсацію". На думку Джонсона, американський журналіст зрадив своїх глядачів по всьому світу.

Нагадаємо, путін дав інтерв'ю американському журналісту Карлсону.

Це інтерв'ю демонструє зв'язок кремля з Республіканською партією Дональда Трампа.