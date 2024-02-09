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Інтерв’ю Карлсона з путіним може вплинути на рішення республіканців щодо допомоги Україні – WP

09 лютого 2024, 09:09
Інтерв’ю Карлсона з путіним може вплинути на рішення республіканців щодо допомоги Україні – WP
Фото: reuters
путін намагається зобразити росію як країну, яка діє в порядку самооборони, в оточенні НАТО та ЦРУ.

Інтерв'ю президента росії путіна американському журналісту Такеру Карлсону демонструє зв'язок кремля з Республіканською партією Дональда Трампа.

Про це пише The Washington Post.

На думку видання цей матеріал мав встати великою перемогою для Карлсона та путіна. Для російського президента це був шанс виправдати своє вторгнення в Україну, а для журналіста - підвищити свою релевантність після звільнення з телеканалу і просувати свою нову медіакомпанію.

Зазначається, що російський лідер намагатиметься використати це інтерв’ю, щоб зобразити росію як країну, яка діє в порядку самооборони, в оточенні НАТО та ЦРУ. На думку аналітиків, путін погодився на інтерв'ю, щоб мати можливість звернутися до республіканців перед виборами президента у США.

"Це може збільшити шанси Дональда Трампа на переобрання та переконати республіканців продовжувати блокувати військову допомогу США Україні", - вважають журналісти.

Нагадаємо, що путін дав інтерв'ю екс-журналісту Fox-News Такеру Карлсону, який відрізнявся українофобними заявами та виправдовував російське вторгнення в Україну. Розмова затягнулася на дві години. Традиційно путін видав свою версію історії України та ще чимало несумісних з реальністю заяв.

Путінінтерв'юдопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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