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Митні служби 5 держав ЄС домовилися про єдині заходи контрою за дотримання санкцій проти рф

09 травня 2024, 19:35
Митні служби 5 держав ЄС домовилися про єдині заходи контрою за дотримання санкцій проти рф
Відповідну домовленість підписали представники Польщі, Фінляндії, Литви, Латвії та Естонії.

9 травня у Вільнюсі керівники митних служби п'яти держав Євросоюзу – Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Фінляндії – підписали угоду про застосування єдиних заходів контролю, пов'язаних із реалізацією санкцій проти росії.

Про це йдеться на сайті литовської митслужби.

У січні цього року очільник митслужб Литви, Латвії та Естонії підписали угоду Балтійського регіону щодо єдиних заходів санкційного контролю. Сьогодні ця регіональна угода отримала розширення.

Генеральний директор Митного департаменту при литовському Міністерстві фінансів Даріус Живонас зазначив, що його країна "постійно прагнула знизити ризик ухилення від санкцій у всіх державах Євросоюзу". 

Митні органи країн, що підписали документ, посилюватимуть контроль за товарами, на які поширюються заборони та обмеження на експорт, та вживатимуть відповідні спільні заходи. Також митниця вимагатиме й інші документи, що не дасть росії можливості обходити введені обмеження.

Живонас зазначив, що відповідно до статистики, з 2023 року скоротився експорт із Литви до країн Центральної Азії. Це підтверджує, що заходи щодо запобігання ухилення від санкцій ефективні.

Статистика міжнародної торгівлі показує, що з 2022 року експорт ЄС до росії та білорусі знизився, проте експорт до країн Центральної Азії відповідно збільшився. Статистичні дані підтверджують, що обмежувальні заходи Євросоюзу не досягають своєї мети повною мірою доти, доки вони не застосовуються до країн Центральної Азії та інших країн Митного союзу з росією (ЄАЕС).

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