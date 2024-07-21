Борис Джонсон впевнений, що Трамп зможе допомогти закінчити війну в Україні

Колишній прем'єр Британії після зустрічі з кандидатом у президенти США опублікував статтю, що може пролити світло на плани Трампа щодо України.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії та друг України Борис Джонсон опублікував статтю у британському таблоїді DailyMail.

У ній він висловив захоплення кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, на якого нещодавно було скоєно замах, та припустив, що саме завдяки цьому випадку Трамп стане наступним президентом Сполучених Штатів Америки.

Значну частину авторської статті політика присвячено Україні та її майбутньому. Джонсон і раніше неодноразово стверджував, що Дональд Трамп, попри те, що його партія в американському Конгресі упродовж місяців блокувала надання Києву життєво важливої допомоги, стане на бік саме України, а не путіна, з яким, за зізнанням самого експрезидента, у нього гарні відносини. Трамп заявляв, що у разі перемоги на виборах у листопаді покладе край війні між росією та Україною "ще до того, як увійде в Білий дім".

Матеріал вийшов після того, як Джонсон зустрівся із Трампом. Зокрема політики обговорювали Україну. Тож, ймовірно, висловлені у статті думки є результатом розмови з кандидатом в президенти США.

"Після розмови з Дональдом Трампом цього тижня я як ніколи переконався, що він має силу та хоробрість, щоб … врятувати Україну, встановити мир — і зупинити катастрофічне поширення конфлікту", – написав Джонсон.

За його словами, попри позицію деяких республіканців, Трамп розуміє реальність: поразка України стане масштабною поразкою Америки. При цьому, Борис Джонсон зауважує, що йдеться не лише про знищення ключових американських цінностей – свободи та демократії – та про поневолення українського народу.

"Йдеться про довгострокові наслідки перемоги путіна; практичний вплив цієї катастрофи на Європу, Америку та світ. Якщо путін переможе в Україні, він, безумовно, не зупиниться на досягнутому", – пише британський політик.

Спотворене розуміння путіним історії та причин початку Другої світової війни, а також те, що російський диктатор вважає розпад Радянського Союзу "найбільшою катастрофою 20-го століття" і хоче його відновити, призведе до того, що його “апетити” поширяться не лише на Україну, а й на все російське ближнє зарубіжжя, зокрема Грузію та країни Балтії. Крім того, перемога путіна дасть поштовх до

"Українці показали, що можуть і будуть перемагати. Вже сьогодні вони знову відтісняють путіна на Харківщині, а росіяни на Донеччині платять величезну ціну. Їхній героїзм неймовірний. Але війна триває надто довго, і її ціна величезна: життя, економічна біда та нестабільність", – пише британський експрем’єр.

У статті він наводить план завершення війни у два етапи, який міг би запропонувати Трамп, ставши президентом США. Разом із тим, Джонсон наголошує, що це лише його припущення щодо потенційних дій Трампа-президента.

"Перший крок – зміцнити руку Заходу і зміцнити Україну. Протягом останніх двох років ми постійно бажали українцям мети — перемоги — однак не бажали надати їм засоби. І навіть зараз ми накладаємо сміховинні обмеження на те, як вони можуть використовувати надану допомогу, тож українці б’ються з однією рукою, зв’язаною за спиною", – пише Джонсон, нагадуючи, що росіяни за допомогою авіаційних плануючих бомб завдають значної шкоди українським позиціям, а українці натомість не можуть завдавати ударів у відповідь, оскільки США не дозволяють їм використовувати ATACMS, а Велика Британія – Storm Shadow, щоб вражати російські аеродроми.

Борис Джонсон припускає, що Трамп може припинити бюрократичну метушню та зволікання і дати українцям ті дозволи, які їм потрібні, щоб відкинувши путіна запропонувати угоду.

"путіну доведеться відійти принаймні до кордонів, які були до вторгнення у 2022 році, і щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України має бути визнана вільною країною, здатною визначати свою долю в ЄС і НАТО, і прийняти її до цих організацій варто якомога швидше", – пише автор.

Вступ України у Півнчноатлантичний Альянс, на думку політика, є вигідним передусім для його країн-членів. Адже українці, які вправно пораються із технікою НАТО і є найефективнішою антиросійською силою у світі, зможуть стати вагомою частиною військ Альянсу в Європі, зокрема і американських.

Це, на його думку, дозволить Трампу заощадити гроші, повернути американські сили додому та змусити європейців зробити більше для власного захисту, що є однією з його ключових цілей.

"Що б росія отримала натомість? Що ж, я вважаю, що є різні види стимулів, які можуть спрацювати з путіним. Він, звичайно, міг би стверджувати, що "спеціальна військова операція" — або ж вторгнення — була успішною, і що він денацифікував Україну. Можуть бути запропоновані спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови", – пише Джонсон.

Він також повторив тезу Дональда Трампа про те, що якби той був на чолі Америки, путін "не був би настільки безрозсудним і злочинним, щоб вторгнутися в Україну".

В якості прикладу він знову-таки наводить приклад з передбвиборчих промов Трампа про те, що саме республіканець надав українцям протитанкову зброю Javelin, яка мала вирішальну роль у битві за Київ у 2022 році.

"Якщо і коли він повернеться до влади, пізніше цього року, у Трампа є величезний шанс — не просто виправити спадщину свого попередника, а й повести світ вперед. Дональд Трамп бачить ризик: поразка України призведе до величезних довгострокових витрат для Америки та світу.

З іншого боку, перемога України — якщо її правильно забезпечити — може прокласти шлях, як це не парадоксально, для нових і набагато кращих відносин з росією. Це була б велика перемога для Америки і для всього світу",– пише Борис Джонсон.