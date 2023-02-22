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Борис Джонсон закликав США дати Україні винищувачі

22 лютого 2023, 10:57
Борис Джонсон закликав США дати Україні винищувачі
Фото: з вільних джерел
Джонсон підкреслив, що надання військової допомоги Україні "матиме вирішальне значення для безпеки Заходу".

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав президента США Джо Байдена передати Україні винищувачі.

Про це повідомляє CNN.

"Якщо ми не зможемо вигнати путіна з України, якщо українці програють, тоді загроза для всієї євроатлантичної зони безпеки, для Сполучених Штатів, буде ще більшою", - наголосив Джонсон.

Він додав: якби літаки були надіслані рік тому, "ми були б набагато ближче" до припинення війни.
 Джонсон  закликав також і Велику Британію надати літаки Україні. Крім того, просить країни світу передати українській армії більше танків та далекобійної артилерії.

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