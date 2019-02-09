Борис Джонсон заявив, що відстрочки Brexit не буде

Депутати планують ухвалити закон, що зобов'язує перенести вихід з ЄС, імовірно до 31 січня

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не буде просити Європейський Союз про відстрочку Brexit.

Джонсон обіцяє вивести країну з ЄС 31 жовтня, повідомляє BBC.

Палата громад британського парламенту повернеться з канікул 3 жовтня. Тоді депутати планують ухвалити закон, що зобов'язує перенести вихід з ЄС, імовірно до 31 січня.

Натомість прем'єр-міністр закликав парламент не голосувати за відстрочку. Він заявив, що його позиція допоможе домогтися від ЄС угоди, яка задовольнить і парламент.

Також прем'єр-міністр заявив, що не хоче оголошувати позачергові вибори.

У понад 30 британських містах проводяться протести через призупинення роботи парламенту.

Нагадаємо, що 28 серпня Королева Британії погодилась на звернення прем'єра Бориса Джонсона про призупинення роботи парламенту.

Він пояснював це тим, що нинішнє засідання парламенту є найдовшим за останні 400 років.

Натомість опозиція звинуватила Джонсона в намаганні заблокувати роботу депутатів, аби ті не могли запобігти виходу Британії з Європейського Союзу без угоди (так званий жорсткий Brexit).

Того ж дня у Великій Британії почались акції протесту через призупинення роботи парламенту.

Джонсон запропонував ЄС змінити умови угоди про вихід зі співдружності та скасувати "бекстоп" - механізм, покликаний запобігти поверненню фізичного кордону між Північною Ірландією та Ірландією після Brexit, який передбачає, що Північна Ірландія продовжить перебувати у складі єдиного ринку та митного союзу ЄС на час перехідного періоду.