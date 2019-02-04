Бойко з дружиною задекларували десятки мільйойнів на рахунках і готівкою

Народний депутат, екс-кандидат у президенти Юрій Бойко із дружиною Вірою задекларували більше 9 мільйонів гривень доходу за 2018 рік.

Дохід Бойків склав 9 млн 30 тисяч 148 грн. Зарплата нардепа склала 422 тисяч 659 грн. Його дружини у фірмі "Столична нерухомість" 3 млн 606 тисяч 271 грн. Ще 2 млн 240 тисяч грн подружжя отримало у вигляді дивідендів. Про це свідчить дані його декларації за 2018 рік, повідомляє "Українська правда".

Дохід від відсотків за депозитами склав 1 млн 961 тисяч 547 грн. Пенсія Бойків – 246 тисячі 791 грн.

Також Юрій Бойко отримав від Апарату Верховної Ради на свою депутатську діяльність 422 тисяч 880 грн. А Вірі Бойко подарували грошима 130 тисяч грн.

Юрій та Віра Бойки зберігають на банківських рахунках 12 мільйонів 512 тисяч 574 грн, 897 тисячі 794 долари США та 3 мільйони 104 тисячі 938 російських рублів.

Готівкою у подружжя 200 тисяч грн, 19 тисяч 200 доларів і 17 тисяч 500 євро.

Також родина Бойків володіє житловим будинком в Донецькій області площею 30м², квартирою в Рубіжному Луганської області, двома земельними ділянками, одна з яких у Київській області (600м²), квартирою 220 м² в Росії, квартирою 257м² в Києві, житловим будинком 444м² в Київській області, гаражем; орендує кілька земельних ділянок у Київській області, офіс у Києві.

Його дружина задекларувала комплект прикрас, кулон і три картини.

У Бойка два автомобілі: MERCEDES-BENZ 2006 року і ВАЗ 1978 року.

Дружина Бойка є власницею фірм "Столична нерухомість", "ФОРТЕКС" і "ШПОН".

Нагадаємо, що генеральний прокурор Юрій Луценко подав декларацію, в якій статки його дружини, народної депутатки Ірини, помилково збільшені на понад 2 мільйони доларів.