Луценко помилково "зробив" дружину доларовою мільйонеркою

Генеральний прокурор Юрій Луценко подав декларацію, в якій статки його дружини, народної депутатки Ірини, помилково збільшені на понад 2 мільйони доларів.

Декларації подружжя за 2018 рік були оприлюднені в єдиному реєстрі 31 березня, в останній день їх подання, повідомляє "Українська правда".

Серед грошових активів генпрокурора значаться 2,450 мільйонів доларів готівкою у власності дружини. Водночас, у декларації самої Ірини ця сума становить лише 245 тисяч доларів.

Прес-секретар Луценка Лариса Сарган зазначила, що додатковий нулик у звітності очільника ГПУ зазначений випадково. Чиновник подасть виправлений документ.

Загалом родина Луценків, включно із молодшим сином Віталієм, задекларувала близько 4,35 мільйонів гривень – на 1,8 мільйона менше, ніж у 2017 році.

Зарплатня зросла і в Юрія, який минулого року заробив 1 782 654 гривень (на 480,65 тисяч більше, ніж 2017 року), і в Ірини, яка отримала 447 695 гривень.

Прибутки родини складались також з майна, яке дружина генпрокурора здає в оренду. Воно принесло родині 1 341 549 гривень.

Нерухомість, автівки та інші коштовності у деклараціях не змінились: як і раніше, у власності чи користуванні родини є столична кваритра, будинок в області, дві ділянки у київській та рівненській області і гараж.

В автопарку Луценків – Mercedes-Benz 2017 року, Toyota Camry 2013 і Hyundai Grand Santa Fe 2015. Ще одна автівка, Toyota Land Cruiser 200, значить в угоні.

Крім того, Луценко каже, що витратив значні кошти на благодійність: на пам’ятники, організацію заходу "Книга року", Одеський художній музей, допомогу бійцям ООС та збройним силам він загалом виклав 690 тисяч.

Ще 253 423 гривень посадовець вказав як витрати на "розміщення телевізійного звіту про результати діяльності ГПУ".

Нагадаємо, що у Державній фіскальній службі повідомили, що станом на березень 2019 року 40% українців, які задекларували дохід понад 1 мільйон гривень - жінки.