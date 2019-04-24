Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї... Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один український захисник отримав поранення", - повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики сім разів обстріляли позиції ООС: з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - у районі Гнутового; з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - двічі в районі Верхньоторецького; з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - біля Мар'їнки; двічі - зі станкових протитанкових гранатометів - біля Богданівки і Чермалика; з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - в районі Пісків.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли позиції українських військових: з великокаліберних кулеметів - поблизу Луганського; з автоматичної стрілецької та снайперської зброї - поблизу Південного.
"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил", - відзначили у штабі.
З початку поточної доби бойовики здійснили один обстріл у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Луганського з автоматичних станкових гранатометів.
Додамо, у Золотому-5, що на окупованій Луганщині, дитина отримала поранення в результаті обстрілів з боку бойовиків і російських військових.
Нагадаємо, що від ворожих обстрілів на Донбасі загинув учасник операції Об'єднаних сил, ще один український військовий отримав поранення.
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