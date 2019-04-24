Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Один військовослужбовець загинув, ще одного поранено

За минулу добу російсько-окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї... Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один український захисник отримав поранення", - повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики сім разів обстріляли позиції ООС: з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - у районі Гнутового; з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - двічі в районі Верхньоторецького; з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - біля Мар'їнки; двічі - зі станкових протитанкових гранатометів - біля Богданівки і Чермалика; з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - в районі Пісків.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли позиції українських військових: з великокаліберних кулеметів - поблизу Луганського; з автоматичної стрілецької та снайперської зброї - поблизу Південного.

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил", - відзначили у штабі.

З початку поточної доби бойовики здійснили один обстріл у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Луганського з автоматичних станкових гранатометів.

Додамо, у Золотому-5, що на окупованій Луганщині, дитина отримала поранення в результаті обстрілів з боку бойовиків і російських військових.