Бойовики "ЛНР" заявили про захоплення українського військового в полон

Загалом в цій групі було 10 українських військових

У так званій "ЛНР" заявили про те, що захопили в полон одного українського військовослужбовця.

Представник "народної міліції "ЛНР" Андрій Марочко стверджує, що захоплений військовий у складі "диверсійної групи" намагався пройти на непідконтрольну територію біля населеного пункту Золоте.

За його словами, загалом в цій групі було 10 українських військових.

"Марочко розповів, що бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї, через що "ДРГ" нібито відступила. Він додав, що внаслідок обстрілу один український військовий втратив орієнтацію і потрапив у полон бойовиків", - повідомив один із ресурсів бойовиків, інформує "Громадське".

Нагадаємо, 17 лютого, сили Операції об'єднаних сил зупинили підготовку атаки диверсійної групи, одного з бойовиків узято в полон. Його допитують.

Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. 3 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти відкривали вогонь у районі н.п. Водяне та села Гнутове, 1 боєць ОС поранений.