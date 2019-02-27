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Бойовики "ЛНР" заявили про захоплення українського військового в полон

Загалом в цій групі було 10 українських військових
У так званій "ЛНР" заявили про те, що захопили в полон одного українського військовослужбовця.
Бойовики "ЛНР" заявили про захоплення українського військового в полон Фото: EPA/UPG

Представник "народної міліції "ЛНР" Андрій Марочко стверджує, що захоплений військовий у складі "диверсійної групи" намагався пройти на непідконтрольну територію біля населеного пункту Золоте.

За його словами, загалом в цій групі було 10 українських військових.

"Марочко розповів, що бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї, через що "ДРГ" нібито відступила. Він додав, що внаслідок обстрілу один український військовий втратив орієнтацію і потрапив у полон бойовиків", - повідомив один із ресурсів бойовиків, інформує "Громадське".

Нагадаємо, 17 лютого, сили Операції об'єднаних сил зупинили підготовку атаки диверсійної групи, одного з бойовиків узято в полон. Його допитують.

Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. 3 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти відкривали вогонь у районі н.п. Водяне та села Гнутове, 1 боєць ОС поранений.

 
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27 02 2019 09:52
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