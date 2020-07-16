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Бойовики минулої доби 12 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі - штаб

Обійшлось без втрат серед українських військових
У зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу, 15 липня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.
Бойовики минулої доби 12 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі - штаб

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, зазначає "Громадське".

Зазначається, що бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Мар’їнки бойовики двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Талаківки, окрім гранатометів та кулеметів, бойовики застосували міномети 120-го калібру. В районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Авдіївка позиції українських військових обстрілювали з гранатометів та кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поруч з Новолуганським бойовики задіяли озброєння БМП та автоматичні станкові гранатомети.

Також бойовики неподалік Оріхового та Новотошківського вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У штабі також зазначили, що бойовики обстріляв з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, що перебувають на озброєнні ЗС РФ, селище Новолуганське. Один з нерозірваних боєприпасів виявили на території сільськогосподарського підприємства.

Від початку поточної доби бойовики активності не проявляли.

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16 07 2020 09:06
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